Греция продлила разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан России еженедельно. Об этом сообщает РИА Новости.

Все путешественники из России должны иметь отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель в стране или документы, определяющие временное место проживания. Въезд в Грецию по-прежнему разрешен только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продевался. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше, чем за 48 часов до прибытия — авиакомпании проверяют его перед вылетом.

Ранее эксперты журнала National Geographic опубликовали рейтинг лучших стран, которые стоит посетить туристам в 2021 году. В этом году номинации были разделены на пять категорий: «Устойчивое развитие», «Природа», «Приключения», «Культура и история» и «Семейное путешествие». Греция вошла в категорию «Устойчивое развитие».