Названа лучшая страна Европы для путешествий

Португалию назвали лучшей страной Европы для путешествий в 2020 году. Международное жюри присудило ей награду World Travel Awards четвертый раз подряд, об этом сообщается на официальном сайте премии.

При этом награду World Travel Awards также получили многие португальские объекты размещения, а побережье Алгарве на юге страны признали лучшей зоной Европы для пляжного отдыха.

Уточняется, что помимо Португалии на премию были номинированы Австрия, Англия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

World Travel Awards ежегодно присуждается экспертами из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как отели и жилье, достопримечательности, авиакомпании и транспорт.

Ранее в ноябре стало известно, что остров Мадейра, расположенный в Португалии, признали лучшим для отдыха в Европе. Известно, что автономный регион в северной части Атлантического океана получает такое звание от жюри уже в восьмой раз. Кроме того, в 2020 году ему присудили награду в категории «Самое безопасное направление для туристов во время пандемии».