Назван самый лучший остров для отдыха в Европе

Автономный регион Португалии, остров Мадейра назвали самым лучшим для отдыха в Европе на фоне пандемии коронавируса. Международное жюри присудило ему награду World Travel Awards, об этом сообщается на официальном сайте премии.

Известно, что регион, расположенный на одноименном архипелаге в северной части Атлантического океана, получает такое звание уже в восьмой раз.

Кроме того, на премию были номинированы Азорские, Канарские и Балеарские острова, остров Крит и Киклады в Греции, остров Кипр, острова Джерси и Гернси в составе Нормандского архипелага, а также острова Мальта, Сардиния и итальянская Сицилия.

World Travel Awards ежегодно присуждается экспертами из Всемирного совета путешествий и туризма. Награды распределяются как на общем мировом уровне, так и по восьми международным региональным, в частности, по таким категориям, как отели и жилье, достопримечательности, авиакомпании и транспорт.

В октябре прошлого года туристический онлайн-сервис Big 7 Travel создал рейтинг лучших островов в мире для путешествий на основе отзывов посетителей. Лидером списка оказался небольшой остров Флатей, расположившийся к северо-западу от Исландии и входящий в ее состав. Отмечается, что на острове длиной 19 километров проживает всего шесть человек.