Отель в Крыму оказался лучшим в Европе

Крымский отель Mriya Resort & SPA оказался лучшим курортом Европы для семейного отдыха. Это следует из результатов голосования, приведенных на сайте престижной в туристическом сегменте премии World Travel Awards.

Пятизвездочный отель, находящийся в Ялте, признали «ведущим развлекательным курортом Европы» и «ведущим европейским роскошным семейным курортом».

«Команда курорта из года в год работает над тем, чтобы увеличивать спектр эмоций и впечатлений от отдыха на полуострове. Например, в этом году произошло три больших открытия новых объектов: обновленная трехуровневая набережная, бассейн на морской буне, большой детский пиратский корабль и видовой ресторан черноморской кухни», — прокомментировал генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

Он добавил, что в настоящий момент команда отеля готовит к запуску «самый ожидаемый туристический проект» — Винный парк. Проект запустится весной следующего года, но территория парка уже сейчас доступна для прогулок.

World Travel Awards — авторитетная премия в туристической индустрии, основанная в 1994 году. Финальная церемония награждения состоится 27 ноября в Москве.

Ранее стало известно, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений у россиян для новогоднего отдыха. Вместе с ним рейтинг возглавили Сочи и Калининградская область.