Россияне назвали самые популярные города для путешествий

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили наиболее популярные направления для путешествий по России в октябре. Исследование публикует RT.

Билеты на самолет россияне чаще всего покупали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Среди самых популярных направлений были также названы Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону.

При этом исследователи зафиксировали общее снижение цен на авиабилеты в крупные города России. Так, по сравнению с этим же периодом 2019 года средняя цена билета в одну сторону в Москву снизилась на 40 процентов и составила 4,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — на 35 процентов, до 3,9 тысячи рублей, а билет в Сочи подешевел на 15 процентов, и теперь его стоимость составляет 4,3 тысячи рублей.

Наиболее популярными направлениями для поездок на поезде в октябре 2020 года стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Также востребованными оказались билеты в Нижний Новгород, Сочи и Екатеринбург.

Стоимость билетов на поезд в том числе снизилась. Так, средняя цена на билет в Москву упала на 8 процентов и составила 2,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — на 3 процента (до 2,9 тысячи рублей), в Краснодар — на 15 процентов (до 1,1 тысячи рублей).

Ранее оказалось, что две трети бронирований путевок на новогодние праздники, сделанных жителями России, приходится на поездки по стране. Самыми популярными туристическими направлениями у жителей России оказались сочинские отели у моря, на которые приходится более половины всех бронирований, Красная Поляна, Крым и Калининградская область.