В России массово подешевели авиабилеты

В России массово подешевели билеты на самолет по нескольким популярным направлениям. Об этом сообщили аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметили эксперты, по ряду направлений средняя стоимость авиабилетов снизилась в два-три раза, а в некоторые регионы — на 30-40 процентов. Так, например, снижение чека из Москвы более чем на 30 процентов зафиксировано по 17 направлениям внутри страны.

Самые большие скидки предоставляются на билеты в Орск (Оренбургская область) — стоимость упала в три раза, с 9,6 до 3,2 тысячи рублей. Кроме того, почти втрое подешевели билеты в Курган — с 5,9 до 2,1 тысячи рублей, в два раза снизилась стоимость билетов в Ижевск — с 7,2 до 3,5 тысячи рублей.

Также существенно дешевле стали билеты в Нальчик (цена билета упала с девяти до 4,9 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (с 4,8 до 2,6 тысячи рублей соответственно). Отмечается, что последнее направление стало «самым популярным из резко подешевевших для полетов в октябре».

Также, добавили аналитики сервиса, значительно подешевели билеты в другие популярные у туристов регионы, в частности, Ставрополь (с шести до 3,8 тысячи рублей), Краснодар (с 4,5 до трех тысяч рублей) и Екатеринбург (с 6,2 до четырех тысяч рублей).

Ранее стало известно о планах россиян вывезти детей на длинных каникулах по трем маршрутам. На период с 5 по 18 октября тремя наиболее востребованными среди авиамаршрутов для школьников оказались Сочи, Минеральные Воды и Симферополь.