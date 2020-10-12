Россияне назвали лучший отечественный курорт у моря

Российские туристы назвали лучший среди отечественных морских курортов. Данные исследования, проведенного среди путешественников онлайн-сервисом Biletix, имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Как следует из результатов опроса, первое место по степени удовлетворенности туристов занял Сочи: его готовы порекомендовать друзьям 77 процентов отдохнувших на курорте. Следом идет Анапа, показатель которой составил 68 процентов, а затем Геленджик — 67 процентов.

Самым «сильным» местом всех трех курортов туристы назвали природные достопримечательности. «Слабыми» сторонами Сочи и Геленджика стал низкий уровень профессионализма работников туристической сферы. Побывавшие в Анапе путешественники пожаловались на загрязненную окружающую среду.

Ранее сообщалось, что главной причиной разочарования россиян во время отпуска стали отели, не соответствующие ожиданиям. По данным экспертов, почти 63 процента туристов расстраиваются, когда объект размещения оказывается хуже, чем они рассчитывали.