Россияне назвали самые опасные виды транспорта для путешествий

Первое место среди самых опасных видов транспорта для путешествий, по мнению россиян, занимают автобусы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Biletix, передает РИА Новости.

Выяснилось, что поездки на автобусах вызывают страх у 33 процентов опрошенных. На втором месте оказались поезда (29 процентов), на третьем — круизные лайнеры (21 процент). Самолеты в этом рейтинге заняли четвертую строчку (14 процентов).

Также путешественники ответили на вопрос о необходимости сохранения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Россияне считают, что меры следует соблюдать в аэропортах (74 процента), в самолетах (71 процент), в гостиницах (63 процента) и на курортах и пляжах (53 процента).

В опросе Biletix участвовали две тысячи пользователей сервиса.

Ранее аналитический сервис Numbeo опубликовал список наиболее опасных стран для путешествий в 2020 году. На первом месте оказалась Венесуэла. По информации специалистов, индекс преступности в Венесуэле составляет 84,36, а индекс безопасности, соответственно, — 15,64. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа — Новая Гвинея, где индекс преступности равен примерно 80, за ней последовали Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9).