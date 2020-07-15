Названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году

На первом месте среди самых опасных стран для путешествий в 2020 году оказалась Венесуэла. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Так, по информации специалистов, индекс преступности в Венесуэле составляет 84,36, а индекс безопасности, соответственно, — 15,64. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности равен примерно 80, за ней последовала Южная Африка (77,3) и Афганистан (76,9).

Кроме того, в топ-10 самых опасных стран попали Гондурас (76,6), Тринидад и Тобаго (72,4), Бразилия (68,3), Гайана (68,1), Сальвадор (67,8) и Сирия (67,4).

В ноябре 2019 года специалисты «Карты туристических рисков» (Travel Risk Map), которая предупреждает о потенциальной опасности за границей в сфере личной безопасности, дорожного движения и медицины, назвали самые опасные места для поездок в 2020 году. Среди них оказались Ливия, Сомали, Афганистан и Венесуэла.

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