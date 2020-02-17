Названы самые опасные для российских туристов страны

Страной с наибольшим числом смертей российских туристов оказалась Россия. Об этом свидетельствуют данные базы Российского союза туриндустрии (РСТ), полученные из открытых источников, передает «Интерфакс».

Согласно их сведениям, за минувший год на российской территории произошло 38 происшествий с туристами, в результате которых погибли 44 человека, еще 192 пострадали. «"Лидерство" России можно объяснить количеством путешествующих — в нашей стране отдыхают десятки миллионов соотечественников», — пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Также в числе самых опасных для россиян стран оказался Таиланд — там в 2019-м было зафиксировано 22 инцидента, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали. Кроме того, неприятности с российскими путешественниками часто случались и в Турции — 11 погибших и 39 пострадавших, — при том что там отдыхает в несколько раз больше граждан России, чем, например, в Таиланде (семь миллионов против 1,5 миллиона).

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Стало известно и о том, что 80 процентов несчастных случаев с российскими туристами в 2019 году происходили в горах — по данным РСТ, многие попадали в лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения. Кроме того, россияне часто попадали в ДТП (преимущественно в туристических автобусах), тонули во время шторма или купания в местах, где это запрещено, а также падали с парапланов и парасейлов.

4 января сообщалось, что Австралия — самая безопасная в мире страна для туристов. На втором месте рейтинга оказалась Швеция, на третьем — Новая Зеландия. В первую десятку также попали Италия, Нидерланды, Франция, Исландия, Ирландия, Греция и Япония.

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