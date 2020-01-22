Названы страны мечты российских туристов

Российские туристы назвали страны, в которых они хотели бы побывать в текущем году. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, более половины путешественников заявили, что поездка в Грузию всегда была их мечтой. Специалисты сервиса прогнозируют, что в случае восстановления авиасообщения между странами поток российских туристов в Грузию значительно увеличится. По их данным, это направление и ранее было одним из самых популярных.

Следующей в рейтинге оказалась Россия — многие респонденты заявили, что любят путешествовать по разным городам страны. Также россияне признались, что мечтают о поездке в Японию.

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Другие участники опроса отметили, что планируют отправиться в Таиланд, — 75 процентов рассказали, что у них уже оплачены туда путевки. Кроме того, в список самых желанных для россиян направлений попали Испания, Кипр и США, куда многие путешественники уже также забронировали перелет и проживание.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня 2019 года. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

20 января стало известно, что большинству россиян хватило бы 100 тысяч рублей, чтобы отправиться в поездку мечты. С такой суммой на счету они хотели бы посетить Японию, Великобританию, Португалию, США, побывать в городах России или отдохнуть по системе «все включено» в Турции.

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