Путешествия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря
Ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг постановки в шоу
Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус
70-летняя супермодель увидела вред во внешности Ким Кардашьян
Правительство предложило «казнить» часть надзорных органов
Россия запустила ракету «Тополь» по цели в Казахстане
Меркель упала на сцене
В Москву придут 10-градусные морозы 
Выяснено отношение белорусов к России
Появились подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге
Новости партнеров

Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Перейти в «Мою Ленту»

Российская сторона работает над восстановлением авиасообщения с Грузией, прерванного в июле после обострения отношений между странами. Об этом сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года», — пояснил дипломат. По его словам, сторонам предстоит решить, «когда, как и в какой форме» рейсы будут снова запущены.

В свою очередь Абашидзе также заметил, что Карасин не называл конкретных дат по данному вопросу. «Наша позиция известна — мы поддерживаем гуманитарные контакты между людьми», — заключил представитель грузинского премьера и добавил, что ждет окончательных решений со стороны Москвы.

27 ноября «Известия» со ссылкой на правительственный источник сообщали, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Собеседник издания рассказал, что рейсы между странами отменяли в ответ «на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений». По его словам, ранее рассматривалась возможность возобновить перелеты до Нового года.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили
В Грузии отчитались о найденной замене российским туристам
В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Путешествия
Путешествия00:06Сегодня
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с Албанией

Ближе к народу

Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
17:21Сегодня

Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами

15:13Сегодня

Пассажир попавшего под удар молнии самолета рассказал о происходившем на борту

14:41Сегодня

Названа самая надежная авиакомпания в мире

Путешествия00:0425 ноября

«В мозгу проносились идеи заработка»

Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
13:43Сегодня

Обездвиженного россиянина достали из моря в Таиланде

12:11Сегодня

Россиянин переночевал в отеле с двумя женщинами и оказался в реанимации

10:59Сегодня

Туристам предложили заработать на прогулках по рождественским ярмаркам

Путешествия00:0317 ноября

«Большинство испытывают смущение и стыд»

В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
10:21Сегодня

Занимающиеся сексом скульптуры на набережной курорта возмутили туристов

23:2027 ноября

РЖД отправили в первый рейс поезд с плацкартом без хлопающих дверей и с душем

22:2627 ноября

Одна из пострадавших в аварии в Доминикане россиянок сломала позвоночник

Россия
Россиянин помог кондукторше догнать забывший ее автобус
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Минтруд поставил точку в вопросе выходного 31 декабря
В России из-за увольнения уникального врача умер ребенок
Жизни других пациентов под угрозой: хирургу по-прежнему не дают работать
Появились подробности расправы над мальчиком в Екатеринбурге
«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»
В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
Чечня потратит 6 миллионов рублей на новогодний корпоратив для чиновников
Все материалы
Мир
Генсек НАТО рассказал о разногласиях в альянсе
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Двух чеченцев задержали за фото с поднятыми пальцами во Франции
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Макрон отказался принять предложение Путина о ракетах в Европе
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Памятник генералу Власову в Чехии назвали шагом к реинкарнации нацизма
Все материалы
Бывший СССР
Выяснено отношение белорусов к России
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Украина изменила порядок пересечения границы в Донбассе
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Названы главные вопросы Зеленского для «нормандской четверки»
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Адвокат Трампа стал почетным мэром еврейского поселка на Украине
Все материалы
Экономика
Украина нашла оригинальный способ остановить Коломойского
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
Китай поможет Венесуэле обхитрить США
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
В российском детском питании нашли токсичные вещества
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Россия запустила ракету «Тополь» по цели в Казахстане
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Начался ремонт поврежденного пожаром «Лошарика»
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Названа причина частой смерти от рака
Все материалы
Спорт
Букмекеры оценили шансы Фергюсона победить Хабиба Нурмагомедова
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Стали известны гонорары Александра Емельяненко и пауэрлифтера Кокляева за бой
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
Российским спортсменам предрекли конец карьеры из-за санкций WADA
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
Фанаты родного клуба Ибрагимовича отомстили игроку за предательство
Все материалы
Культура
«Симпсонов» собрались закрыть
Кто на Марс, кто в Донбасс
Новые миры и старые проблемы — глазами лучших мировых фотографов
Появились предсмертное видео и подробности гибели 35-летнего актера в Китае
Руководство по обнаженке
К чему приведут новые правила съемок секса в кино
Бывший бойфренд звезды «Одержимости» сломал ей нос при помощи iPhone
Мистика, да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Табаков заступился за Асмус и раскрыл секреты съемок эротических сцен
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг постановки в шоу
Великое советское завтра
 
Специалистов по кибербезопасности предложили готовить со школы
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Незнакомка унизила женатого мужчину за навязчивые попытки познакомиться
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Названы имена лауреатов престижной премии «ТОП-менеджеры НПБК»
Все материалы
Ценности
70-летняя супермодель увидела вред во внешности Ким Кардашьян
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Названы главные ошибки женщин при выборе одежды для вечеринки
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Окрашивание волос превратило голову студентки в шар
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Тучная модель пожалела полных и выпустила нижнее белье в 85 размерах
Все материалы
Путешествия
Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Застрявший в унитазе сын Сафронова признался в новом страхе перед туалетами
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Пассажир попавшего под удар молнии самолета рассказал о происходившем на борту
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Названа самая надежная авиакомпания в мире
Все материалы
Из жизни
Новорожденный детеныш поссума чудом спасся из сумки задушенной питоном матери
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Девушка пыталась залезть в дом подруги и застряла в печной трубе
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Заболевший мужчина месяцами ходил с чесноком в ухе и верил в его силу
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
«Незнакомка» на экране видеоняни напугала многодетную мать
Все материалы
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Полиция Дубая получила российский вездеход-амфибию
Новым автомобилем Папы Римского стал Renault Duster
«АвтоВАЗ» запустил производство Lada 4x4 с новым салоном
Все материалы
Дом
В России ввели льготы для селян
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Российские коммунальщики начали жечь лед
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Россиянин отказался делиться квартирой и сжег ее назло всем
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Определены лауреаты премии Urban Awards 2019
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
Все материалы