Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Российская сторона работает над восстановлением авиасообщения с Грузией, прерванного в июле после обострения отношений между странами. Об этом сообщил замглавы МИД России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем грузинского премьер-министра Зурабом Абашидзе, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем работать в этом направлении, однако не должны ждать решения о восстановлении прямого авиасообщения до нового года», — пояснил дипломат. По его словам, сторонам предстоит решить, «когда, как и в какой форме» рейсы будут снова запущены.

В свою очередь Абашидзе также заметил, что Карасин не называл конкретных дат по данному вопросу. «Наша позиция известна — мы поддерживаем гуманитарные контакты между людьми», — заключил представитель грузинского премьера и добавил, что ждет окончательных решений со стороны Москвы.

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27 ноября «Известия» со ссылкой на правительственный источник сообщали, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Собеседник издания рассказал, что рейсы между странами отменяли в ответ «на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений». По его словам, ранее рассматривалась возможность возобновить перелеты до Нового года.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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