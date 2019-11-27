Возобновление перелетов между Россией и Грузией отложили

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительственный источник.

Собеседник издания рассказал, что авиасообщение между странами отменяли в ответ «на угрозу безопасности российским гражданам и разгул русофобских настроений». По его словам, ранее рассматривалась возможность возобновить рейсы до Нового года. Однако из-за протестов в Тбилиси вопрос отложили до первой половины 2020-го. Он добавил, что Москва принимала решение в одностороннем порядке и отменять его будет в таком же режиме.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе отметил, что в Тбилиси будут приветствовать соответствующее решение Москвы, если его примут. Однако он рассказал, что переговоров с Грузией на эту тему не проводилось. По мнению Абашидзе, последнее слово в этом вопросе — за Россией. Он выразил надежду на то, что член Совета Федерации Григорий Карасин выскажется по этому поводу на встрече в Праге 28 ноября. Карасин в свою очередь заявил «Известиям», что сводить встречу в чешской столице к обсуждению авиасообщения никто не хочет, хотя этот вопрос и будет затронут.

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Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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