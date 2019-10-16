Разрешение перелетов из России в Грузию объяснили

Наличие допуска на перелеты из Москвы в Кутаиси не дает права авиакомпании «Сибирь» выполнять рейсы в Грузию в условиях запрета. Об этом «Ленте.ру» сообщила представительница S7 Надежда Хаитова.

Как пояснила Хаитова, допуск на полеты в Кутаиси получен авиакомпанией «Сибирь» вместо авиакомпании «Глобус» в рамках объединения авиакомпаний.

Ранее 16 октября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) был опубликован документ, разрешающий авиакомпании «Сибирь» из Москвы в Кутаиси. Приказ подразумевал частоту полетов до семи рейсов в неделю. При этом отзывается допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня, когда в Тбилиси прошли акции протеста. Их причиной стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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