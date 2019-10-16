Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Авиакомпании «Сибирь» разрешили летать из Москвы в Кутаиси. Такая информация содержится в документе, опубликованном на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Приказ подразумевает частоту полетов до семи рейсов в неделю. При этом отзывается допуск на выполнение перевозок по маршрут Москва — Кутаиси у авиакомпании «Глобус».

Telegram-канал Tbilisi_life сообщает со ссылкой на представительство авиакомпании «Сибирь», что информации о запланированных рейсах нет.

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Ранее в октябре глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили заявила, что в июле-августе 2019 года страна потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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