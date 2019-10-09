В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия в июле-августе потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Имеди».

Квривишвили рассказала, что с января по июнь туристические доходы Грузии составляли 1,5 миллиарда долларов, что на семь процентов больше по сравнению с аналогичным периодом за 2018 год. Динамика позволяла стране рассчитывать на высокие показатели в третьем квартале, однако после июньских событий произошел спад. «Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла 57 миллионов долларов, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила 56 миллионов долларов», — отметила Квривишвили.

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Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что правительство будет работать над сохранением стабильного туристического потока россиян в страну, поскольку власти обеспокоены возможным сокращением дохода граждан.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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