В Госдуме дали прогноз по открытию рейсов в Грузию

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в «ближайшее время», заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Его слова приводятся на сайте нижней палаты парламента во вторник, 8 октября.

Депутат принял участие во встрече межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. Он отметил, что пока о конкретных датах говорить рано, так как российская сторона должна убедиться в безопасности аэропортов.

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Калашников подчеркнул, что несмотря на кризис в отношениях между странами, парламентское взаимодействие продолжается.

5 октября в грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили о желании как можно скорее возобновить прямые рейсы в Россию.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил восстановление авиасообщения. По его словам, прежде необходимо убедиться в том, что ситуация не вернется в «агрессивное русло».

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