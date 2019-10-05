МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Об этом рассказал глава МИД страны Давид Залкалиани, передает РИА Новости.

По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.

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1 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что Тбилиси выступает за нормализацию отношений с Россией и возобновление авиасообщения. При этом он отметил, что все шаги в этом направлении будут предприниматься с «холодным рассудком» и полностью из прагматичных соображений.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность восстановления авиасообщения с Грузией: «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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