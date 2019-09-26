Названо время возможного возобновления авиасообщения между Россией и Грузией

На возобновление авиасообщения между Россией и Грузией потребуется не менее месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, этот процесс требует выполнения целого ряда процедур. Так, если соответствующее поручение поступит в российское правительство, Минтранс и Росавиация должны будут проработать вопрос возобновления пассажирского сообщения и грузоперевозок с авиакомпаниями России и Грузии. После этого перевозчики в течение недели-двух должны будут перестроить свое расписание, чтобы выделить самолеты под новые рейсы.

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Таким образом, если поручение от правительства поступит в ближайшее время, полеты могут быть возобновлены уже к ноябрю, сообщил источник.

В августе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией «нет и не предвидится».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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