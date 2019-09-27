Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, решение принималось как временная мера. «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — сказал он, добавив, что сам был бы не против возобновления воздушного сообщения между странами.

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Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что на возобновление авиасообщения между Россией и Грузией потребуется не менее месяца. Если поручение от правительства поступит в ближайшее время, полеты могут быть возобновлены уже к ноябрю, заявил собеседник агентства.

В августе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией «нет и не предвидится».

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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