В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию

Предпосылок для возобновления авиасообщения между Россией и Грузией нет и не предвидится. Об этом газете «Известия» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он пояснил, что в сложившейся в Грузии ситуации для россиян по-прежнему остаются повышенные риски. События в Тбилиси привели к тому, что турпоток из России снизился минимум на 70 процентов, добавил Барзыкин.

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В свою очередь, источник издания в дипломатических кругах заявил, что вполне вероятен вариант, при котором российские самолеты полетят в Грузию не ранее октября 2020 года — после того, как в республике пройдут парламентские выборы. Он напомнил, что условием Москвы для возобновления полетов является прекращение русофобской политики и риторики, но подвижек в этом вопросе не видно.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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