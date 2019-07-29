Грузинская авиакомпания подсчитала ущерб из-за запрета полетов в Россию

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией принес грузинской авиакомпании Georgian Airways убытки на сумму 25 миллионов долларов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Компании пришлось возвращать 80 процентов уже проданных билетов. Также резко сократилось число желающих купить билеты на рейсы перевозчика.

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В настоящий момент Georgian Airways осуществляет транзитные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Правительство Грузии выделило компании 600 тысяч долларов для стимулирования транзитных перевозок.

Ранее в июле появилась информация о том, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено.

7 июля, во время прямого эфира грузинский журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина, в частности, назвал его «вонючим оккупантом». Поведение телеведущего резко осудили не только в России, но и в Грузии. Так, президент республики Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на «провокацию радикальных сил».

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

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