Грузинская авиакомпания нашла способ летать в Россию

Грузинская авиакомпания MyWay Airlines нашла способ обойти запрет на полеты в Россию, совершая перевозки в Москву через Минск. Об этом в интервью изданию Sputnik заявил коммерческий директор MyWay Игорь Апциаури.

Он отметил, что компания предоставила все необходимые документы в агентство гражданской авиации Белоруссии и надеется, что к сентябрю начнет совершать транзитные перевозки через Минск.

По его словам, агентству гражданской авиации Белоруссии для рассмотрения запроса требуется минимум 45 дней. После того как MyWay получит разрешение на перелеты в Минск, компания начнет переговоры с белорусскими перевозчиками о выполнении перелетов в Москву.

Ранее в июле грузинская авиакомпания Georgian Airways подсчитала убытки от запрета на авиасообщение с Россией. Оказалось, что перевозчик потерял около 25 миллионов долларов.

Запрет на прямое авиасообщение с Грузией вступил в силу 8 июля. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в июне после волны антироссийских протестов в Тбилиси.

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