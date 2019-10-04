В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Песков, встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и его российского коллеги Сергея Лаврова, состоявшаяся 26 сентября в Нью-Йорке, — это позитивный факт. По мнению пресс-секретаря, сейчас нужно дождаться подходящего момента для возобновления перелетов между странами.

«Когда будет ситуация, собственно, очевидная с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло», — пояснил Песков.

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Ранее в пятницу, 4 октября, в газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, что российские авиакомпании направили письмо в Минтранс с просьбой предоставить перевозчикам компенсации из-за закрытия авиасообщения между Россией и Грузией. В обращении компании попросили уточнить сроки возмещения.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил возможность восстановления авиасообщения с Грузией: «Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что на возобновление перелетов между Грузией и Россией потребуется не менее месяца. Если поручение от правительства поступит в ближайшее время, полеты могут быть возобновлены уже к ноябрю, заявил собеседник агентства.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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