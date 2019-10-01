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Грузия захотела улучшить отношения с Россией

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Георгий Гахария

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси необходимо сделать все возможное для улучшения отношений с Москвой. Такое мнение он высказал, комментируя встречу глав МИД России и Грузии на полях Генассамблеи ООН, передает «Первый канал» Грузии.

По его словам, в Грузии должны осознать, что если в отношениях двух стран возможно достичь снятия некой напряженности, грузинские власти должны работать над этим. В качестве примера он упомянул перспективу восстановления авиасообщения с Россией, указав, что это поможет «туризму, а также тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности».

При этом Гахария отметил, что все шаги в этом направлении Тбилиси будет предпринимать с «холодным рассудком» и полностью из прагматичных соображений. Кроме того, все действия будут скоординированы с международными партнерами Тбилиси, заверил премьер.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 26 сентября в Нью-Йорке впервые за 10 лет. Стороны обсудили вопрос Абхазии и Южной Осетии, которые вышли из состава Грузии в 2008 году, а также возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. После нее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновление авиасообщения может произойти после изменения позиции Грузии по отношению к России.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

Кризис в отношениях Москвы и Тбилиси начался после того, как в 2008 году занимавший на тот момент пост президента Грузии Михаил Саакашвили принял решение о вводе войск в провозгласившую независимость Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Грузия в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией.

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