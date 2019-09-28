Президент Грузии выбрала путь отношений с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна должна пытаться выстраивать диалог с Россией. Об этом глава государства заявила по итогам своего участия в сессии Генассамблеи ООН, передает «Грузия Онлайн».

«В своем выступлении я четко сказала, что для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», — сказала Зурабишвили. По ее словам, Грузия должна использовать второй путь для урегулирования конфликта, чтобы не остаться замкнутой в себе.

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Также Зурабишвили положительно оценила встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова на полях Генсассамблеи. Президент отметила, что переговоры поддержали представители США, Евросоюза и ООН. «Примечательно, что реакция, которую мы услышали после этой встречи — будь то от Государственного департамента США или Европейского союза, а также от ведомства [верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики] Могерини или Генерального секретаря — все отзывы, которые мы услышали об этой встрече, были положительными, что вы должны попытаться, мы рядом с вами», — добавила она.

Накануне, 27 сентября, Сергей Лавров заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве. По словам дипломата, решение о прекращении полетов принималось в качестве временной меры.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 26 сентября в Нью-Йорке впервые за 10 лет. Стороны обсудили вопрос Абхазии и Южной Осетии, которые вышли из состава Грузии в 2008 году, а также возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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