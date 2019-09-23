Грузия и Азербайджан начали совместные учения с Турцией

В Баку стартовали совместные военные учения Азербайджана, Грузии и Турции «Кавказский орел 2019». Об этом сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Учения будут продолжаться на протяжении недели и завершатся 1 октября. В качестве наблюдателей в них также примут участие и пакистанские военные. В самих маневрах принимают участие силы специального назначения трех стран, их численность не уточняется. Среди поставленных перед военнослужащими задач — отработка уничтожения условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождение заложников и эвакуация раненных.

Учения «Кавказский орел» проводятся уже четвертый раз с 2009 года. Первые два раза учения проходили в Турции. В 2017 году маневры впервые прошли на территории Кавказа, в столице Грузии Тбилиси.

Ранее в Литве прошли учения спецназа стран НАТО «Пылающий меч», в которых приняли участие 420 военных из 14 стран. Кроме стран-участниц Североантлантического альянса в маневрах также приняли участие Грузия и Украина.

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