Украина предложила Грузии и Молдавии объединиться против России

Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан должны объединиться для совместного противостояния России. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает портал «Эхо Кавказа».

«Мы все стоим перед общим вызовом и, прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом и территориальной целостностью. Это все исходит от одной страны — РФ и, разумеется, нам нужно совместно противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и прилагать усилия», — заявил Климкин.

Он добавил, что у стран ГУАМ (региональная организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия) «есть в связи с территориальной целостностью общий вызов, который создан Российской Федерацией».

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Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

В августе 2008 года грузинские власти попытались силой вернуть контроль над территорией Южной Осетии. Однако попытка провалилась — самопровозглашенная республика получила военную помощь со стороны России, грузинские войска были вытеснены с территории региона. После пятидневной войны Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси эти регионы считают «оккупированными российскими войсками».

Конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой, которая впоследствии провозгласила независимость от Кишинева, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Молдавией.