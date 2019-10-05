В России оценили желание главы МИД Грузии возобновить авиасообщение

Заявление главы Министерства иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией, является очень важным для Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

Парламентарий пояснил, что русский и грузинский народы тесно связаны между собой культурными традициями и добрососедскими отношениями, но находящиеся в Грузии власти своими действиями не способствуют восстановлению полноформатных отношений между двумя странами. Морозов считает, что Тбилиси нужно «сменить риторику и перейти к конструктивному взаимодействию».

«После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма», — сказал он, добавив, что в настоящее время Москва не видит гарантий безопасности для русских туристов.

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5 октября глава МИД Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Он отметил, что грузинская сторона только приветствует ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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