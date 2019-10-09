Россия понадеялась на дружбу с Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется нормализовать отношения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС.

Руденко рассказал о надежде российских властей на то, что «положение дел вернется в русло до июньских событий».

Он также прокомментировал встречу глав МИД России и Грузии в Нью-Йорке, которая произошла 26 сентября. Замглавы ведомства рассказал, что беседа была конкретной, и выразил надежду на то, что грузинская сторона услышит отправленный Россией «сигнал».

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Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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