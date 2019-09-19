У Лаврова появился новый заместитель

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Руденко новым заместителем министра иностранных дел. Такой указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе.

До этого назначения Руденко занимал пост директора второго департамента российского МИД. Согласно официальному сайту ведомства, новый замминистра окончил МГИМО, владеет английским и китайским языками. В МИД России трудится с 1985 года, работал в том числе за рубежом. В 2007-2011 годах занимал поста начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества. С 2011 по 2016 год был заместителем постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене.

10 сентября сообщалось, что заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин, курировавший в том числе украинское направление, уходит в отставку. В августе Карасину исполнилось 70 лет — как раз до этого возраста по российским законам позволяется работать на государственной службе.

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