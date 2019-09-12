Россия поведала о риске ядерной войны

В настоящее время существует риск возникновения ядерной войны, даже когда страны не хотят ее развязывать. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, «особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год». Замглавы МИД указал, что действия западных стран становятся более эмоциональными и агрессивными: они отказываются от обсуждений и расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, что опасно и безответственно.

Рябков также считает, что ухудшение ситуации в сфере стратегической стабильности — это неоспоримый факт.

Материалы по теме Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?

10 сентября в МИД рассказали, что работа России по ответу на ракетные испытания США находится в продвинутой стадии. Отмечалось, что у страны есть необходимые заделы в военно-технической сфере и в случае необходимости она оперативно даст ответ «на любую угрозу».

Ранее сообщалось, что США в начале 2020-х годов планируют поставить на вооружение гиперзвуковые высокоточные ракеты с баллистической боеголовкой, которые были бы запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если бы соглашение действовало.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru