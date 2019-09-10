Куратор Украины уйдет из МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Григорий Карасин, курировавший в том числе украинское направление, уходит в отставку. О том, что соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников издания, документ будет опубликован в ближайшее время. Пока неясно, кто станет его преемником, но его обязанности статс-секретаря, в которые входит взаимодействие с государственными органами, возьмет на себя другой заместитель Лаврова — Евгений Иванов.

Сообщается, что в августе Карасину исполнилось 70 лет — как раз до этого возраста по российским законам позволяется работать на государственной службе. По информации «Коммерсанта», после отставки он перейдет на работу в Совет Федерации. Должность, на которой он отвечал за связи со странами СНГ, Карасин занимал с 2005 года.

Дипломатической работой он занимался с 1972 года — работал как в диппредставительствах за рубежом, так и в центральном аппарате министерства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru