Грузинская авиакомпания захотела засудить Россию

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways решил подать иск против министерства транспорта России из-за запрета на прямое авиасообщение между странами. Об этом говорится в заявлении генерального директора авиакомпании Романа Бокерии, опубликованном на сайте Первого канала Грузии.

Отмечается, что грузинская авиакомпания планирует отсудить у России 25 миллионов долларов через Европейский суд. Ранее Минтранс заявил, что одна из причин введения запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию — просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность, однако Бокерия не согласен с таким обвинением: он заявил, что Georgian Airways не имеет «ни цента долга перед навигацией» и назвал действия Минтранса незаконными.

В августе директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова сообщила, что задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов. По ее словам, Грузия не осуществляла платежи с 2008 года.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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