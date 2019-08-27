Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

По ее словам, в 2008 году в ходе переговоров между существовавшей тогда Росаэронавигацией и министерством экономического развития Грузии рассматривался вопрос по урегулированию долга за аэронавигационное обслуживание. Тогда грузинские власти признали задолженность перед «Госкорпорацией по ОрВД», но с тех пор так и не погасили ее.

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Ранее Минтранс заявил, что одна из причин введения запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию — просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность. В ведомстве сообщили, что сумма долга грузинской стороны составляет почти 800 тысяч долларов и около 600 тысяч рублей без учета накопившихся пени. В ответ основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что у страны нет долгов перед Россией.

22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протеста в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

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