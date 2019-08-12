Грузия потеряла миллионы долларов за месяц запрета на авиасообщение с Россией

Туристический бизнес Грузии понес убытки в размере 60 миллионов долларов в июле из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Его слова приводит «Интерфакс».

Бахтадзе отметил, что правительство разработало две программы для поддержки туристического бизнеса страны, и выразил надежду на то, что агентствам удастся оперативно решить возникшие проблемы.

Ранее в июне премьер-министр заявил, что Грузия будет работать над сохранением стабильного туристического потока россиян в страну, поскольку правительство обеспокоено возможным сокращением дохода граждан.

24 июня экономист Бесо Намчавадзе посчитал, что Грузия может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.

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22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протеста в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в общей сложности пострадали более 200 человек.

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