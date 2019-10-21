Грузинская авиакомпания нашла способ обойти запрет на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начала продажи билетов из Тбилиси в Москву и обратно с короткой посадкой в Ереване, во время которой пассажиры не должны покидать самолет, а багаж не будет выгружаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

По словам представителя Georgian Airways, максимальное время транзита составит 35 минут. Стоимость билетов туда и обратно составляет 193 евро (13726 рублей).

Ранее в октябре стало известно, что авиакомпания Georgian Airways решила подать иск против Министерства транспорта России из-за запрета на прямое авиасообщение между странами. Грузинский авиаперевозчик планировал отсудить у России 25 миллионов долларов через Европейский суд.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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