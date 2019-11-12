В Грузии отчитались о найденной замене российским туристам

В Грузии отчитались о росте потока туристов в страну, несмотря на значительный экономический ущерб от введенных Россией авиационных ограничений. Об этом говорится в отчете Национальной администрации туризма страны, опубликованном в Facebook.

Согласно информации ведомства, число иностранных путешественников в Грузию за десять месяцев текущего года возросло на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило рекордные восемь миллионов человек. При этом количество туристических визитов в сравнении с данными за прошлый год возросло на шесть процентов и составило 4,2 миллиона посещений.

Отмечается, что таких успехов удалось добиться благодаря активным маркетинговым кампаниям за границей, которые включали в себя рекламные ролики, специальные репортажи и онлайн-платформы.

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Масштабные акции были, в частности, проведены в США, странах Балтии и Персидского залива, Саудовской Аравии, Центральной Азии, а также Узбекистане и Казахстане. «...в странах, где интерес к Грузии как к туристическому направлению высок, а туристов отличает быстрое принятие решений», — указано в сообщении. Также продолжаются кампании в Израиле, Германии, Украине, Кувейте и Польше.

В октябре глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили заявила, что Грузия в июле-августе потеряла 113 миллионов долларов из-за ввода временного запрета на полеты из России. До этого премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщал, что правительство разработало две программы для альтернативного варианта поддержки туристического бизнеса страны.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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