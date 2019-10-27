В Грузии подсчитали ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета российской стороны на авиасообщение, рассказал грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Его слова приводит РИА Новости.

Гахария отметил, что бюджет страны потерпел такие убытки за пять месяцев после июльского запрета России. Однако премьер-министр сообщил о доходах от туризма, которые «перевалили за два миллиарда», и назвал это «реальными деньгами».

В начале октября сообщалось об ущербе для грузинской стороны в размере 113 миллионов долларов. Такие убытки в сфере туризма страна понесла за период с июля по август 2019 года.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

16 октября сообщение между странами возобновилось. Разрешено выполнять до семи рейсов в неделю из Москвы в Кутаиси.

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