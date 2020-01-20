Россияне назвали цену идеального путешествия

Большинству россиян хватило бы ста тысяч рублей, чтобы отправиться в поездку мечты. Об этом свидетельствуют результаты исследования туристического поисковика Aviasales, поступившие в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 20 января.

Специалисты попросили 67 тысяч своих пользователей назвать цену идеального, по их мнению, путешествия. В результате 35 процентов респондентов признались, что им достаточно ста тысяч рублей. С такой суммой на счету они хотели бы посетить Японию, Великобританию, Португалию, США, побывать в городах России или отдохнуть по системе «все включено» в Турции.

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Почти треть участников опроса (31 процент) сочли оптимальной суммой для отдыха один миллион рублей. На эти деньги многие из них совершили бы кругосветное путешествие или экспедицию на Северный Полюс. Некоторые также отметили, что хотели бы провести минимум три месяца в поездке и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать лучшую для дальнейшего проживания.

19 процентов полагают, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. Туристы из этой группы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию. 15 процентов путешественников заявили, что на достойный отпуск им хватит и пяти тысяч рублей.

В декабре эксперты Aviasales назвали частоту заграничных поездок россиян. Так, 23 процента опрошенных признались, что в среднем могут позволить себе путешествия в две страны в год. У таких туристов популярны в основном безвизовые маршруты, например, в Армению, ОАЭ и Таиланд.

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