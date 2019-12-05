Раскрыта частота отдыха россиян за границей

Большинство россиян ежегодно посещают минимум две зарубежные страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом поиска авиабилетов Aviasales. Они опубликованы на официальном сайте компании.

Так, 23 процента опрошенных признались, что в среднем могут позволить себе путешествия в две страны в год. У таких туристов популярны в основном безвизовые маршруты, например, в Армению, ОАЭ и Таиланд.

12 процентов россиян рассказали, что посещают около трех стран за год и чаще всего стараются уместить несколько направлений в одну поездку.

16 процентам респондентов финансы позволяют отправиться как минимум в четыре страны за год. Многие из них им удается посетить за одну поездке, поскольку они часто путешествуют на машине по Европе или отправляются в круиз минимум на десять дней.

При этом около половины россиян (49 процентов) признались, что могут позволить себе отпуск только раз в год, поэтому зачастую за этот период они посещают только одну страну.

Ранее в ноябре россияне признались, что стремятся уехать в другой город или страну, так как сильно устают на работе. 40 процентов опрошенных заявили, что для восстановления сил им необходим отпуск в отеле, работающем по системе All inclusive. Еще 30 процентов уезжают их страны, чтобы подарить близким новые впечатления.

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