Россияне объяснили желание выезжать в отпуск из страны

Российские туристы стремятся уехать в отпуск в другой город или страну, так как сильно устают на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales.

40 процентов респондентов заявили, что для восстановления сил им необходим отпуск в отеле, который работает по системе All inclusive. 30 процентов уезжают из страны, чтобы подарить близким новые впечатления. Например, родители вывозят своих детей из России «за витамином D» и в образовательных целях.

По 10 процентов опрошенных хотят попробовать необычные блюда и напитки, выезжают за рубеж ради обучения в школах иностранного языка или ради самостоятельной практики языка.

Ранее в ноябре стало известно, что большинство российских туристов предпочитают путешествия по России поездкам в Европу. Россиян отпугивает высокая стоимость билетов, необходимость тратиться на оформление визы, а также ее краткосрочность.

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