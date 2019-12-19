Названа главная приманка в Турции для россиян

Главной приманкой для российских туристов в Турции назвали наличие моря и пляжей. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на исследование, проведенное Министерством культуры и туризма Турции.

Как отмечает издание, специалисты изучили основные предпочтения 25 национальностей, отдыхающих на курортах страны. Так, выяснилось, что в большинстве случаев россияне отправляются в отпуск туда, где есть море, солнце и пляжи. Кроме того, в Турции туристов из России привлекает наличие выгодных пакетных туров, безвизовый режим, русскоговорящий персонал, качество сервиса и культурное наследие страны.

В то же время оказалось, что путешественники из Великобритании предпочитают турецкие курорты, поскольку им нравится отдыхать в теплых странах. В свою очередь греки выбирают Турцию в целях экономии, так как в основном ездят отдыхать в близлежащие страны, а, например испанцам нравится шопинг, местную кухню и общение с людьми.

Турция считается одним из самых популярных направлений для отдыха среди россиян. Так, в октябре выяснилось, что летом туристы из России активнее всего путешествовали по Турции, Италии и Польше. Турция возглавила рейтинг, поднявшись на шесть позиций вверх по сравнению с весенним списком. Италия, занимавшая первое место зимой и весной, напротив, оказалась второй. На четвертом месте оказалась Испания, замкнула пятерку лидеров Германия.

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