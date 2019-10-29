Названы самые популярные у россиян направления отдыха в ноябре

Большинство российских путешественников на ноябрьские праздники планируют провести отпуск внутри страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов Ozon.Travel.

Доля туристов, которые выбрали путешествия по России, по сравнению с прошлым годом сократилась с 73 процентов до 57. Среди самых востребованных направлений в России оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург, а за границей — Италия, Турция, Испания и Франция.

Эксперты добавили, что для семейных путешествий россияне предпочитают Кипр, ОАЭ и Россию. Отмечается, что в среднем билеты в праздничные даты стоят от восьми тысяч рублей (Россия) до 33 тысяч рублей (в Таиланд).

В сентябре эксперты из Аналитического центра НАФИ сообщили о том, что россияне чаще всего мечтают совершить путешествие в Италию или во Францию. Отмечалось, что посетить эти страны хотят по девять процентов соотечественников, а отправиться в Турцию или США — семь процентов опрошенных. Третьим по востребованности направлением оказалась Германия — в эту страну хотят отправиться четыре процента туристов.

Желаемыми для путешествий россияне также назвали Великобританию и Испанию (четыре процента). Чуть меньше респондентов предпочли бы отправиться в Японию, Индию, Китай, страны СНГ, Австралию, Новую Зеландию, Таиланд, а также в Египет и другие страны Ближнего Востока. По два процента россиян заявили об интересе к поездке в Чехию, Израиль, Грецию и скандинавские страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!