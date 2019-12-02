Назван самый популярный день недели у россиян для покупки билетов в отпуск

Россияне чаще всего покупают авиабилеты по вторникам, а билеты на поезда — по понедельникам. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что 11,5 процента путешественников выбирают вторник для приобретения билетов на самолет, 10 процентов опрошенных планируют перелеты в субботу, 9,2 процента — в понедельник. Около половины респондентов (44 процента) признались, что при планировании поездок отслеживают цены и бронируют билеты тогда, когда их стоимость наиболее выгодна. Кроме того, каждый пятый (20 процентов) отметил, что ориентируется на удобство, а у 11 процентов покупка зависит от зарплаты.

«Большинство думают, что самая низкая цена у авиабилета — во вторник, а каждый пятый называет среду. Все они по-своему правы, когда речь идет о билетах за границу. Дело в том, что Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) обновляет курсы валют, на которые обязаны ориентироваться авиакомпании, раз в неделю, по средам в полночь. Таким образом, если с полуночи прошлой среды до вечера понедельника курс рубля упал, то в среду билеты подорожают, и выгоднее всего купить их во вторник. Если же рубль вырос, то покупку стоит отложить до среды», — объяснил Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip.

Также выяснилось, что билеты на поезд россияне чаще всего покупают по понедельникам (этот день выбрали 16 процентов опрошенных), пятницам (13 процентов) и средам (10 процентов). Отмечается, что в выходные свои поездки планируют в основном мужчины. Женщины предпочитают вторник и пятницу, а в воскресенье не приобретают билеты на поезд вовсе.

Ранее в ноябре эксперты онлайн-сервиса momondo.ru назвали самым благоприятным днем для оплаты перелета вторник. Кроме этого, они уточнили, что наиболее «дорогие» дни недели — суббота и воскресенье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!