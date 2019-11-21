Назван самый выгодный день недели для покупки билетов на самолет

Туристы могут избежать дополнительных расходов при планировании путешествия в случае, если будут бронировать авиабилеты и гостиницы в определенные сроки. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса momondo.ru, поступившего в четверг, 21 ноября, в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что самым благоприятным днем для оплаты перелета является вторник. При этом наиболее «дорогими» днями недели как на европейских, так и на мировых направлениях считаются суббота и воскресенье.

Также оказалось, что самые выгодные цены на билеты на самолет в Европу доступны за 63 дня до даты вылета, а по всем остальным направлениям — за 51 день. В таких условиях покупатели могут сэкономить до 56 и 42 процентов соответственно. При этом, как правило, особо привлекательна стоимость перелетов в Краснодар, Лиссабон, Минеральные Воды, а также в Токио, Лос-Анджелес и вьетнамский Нячанг.

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Кроме того, отмечают специалисты, чтобы избежать переплаты за проживание, выбирать отель или гостиницу следует за четыре месяца до поездки: так, оптимальный срок для бронирования в Европе составляет 118 дней, а по остальным направлениям — 115 дней. Экономия в таком случае может составить 49 и 69 процентов соответственно. При этом максимально выгодными считаются варианты размещения в Риме, Белеке и Анталье, а также Денпасаре, Бангкоке и Шарм-эль-Шейхе.

19 ноября сообщалось, что самыми востребованными железнодорожными направлениями на новогодние праздники среди жителей России оказались поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Также в десятку наиболее популярных маршрутов вошли поезда, следующие из столицы в Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Петрозаводск, Белгород и Владимир.

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