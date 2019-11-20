Каждый десятый россиянин заявил о проблемах с паспортом в путешествии

Каждый десятый россиян хоть раз в жизни сталкивался с тем, что у таможни в аэропорту возникали вопросы по поводу фотографии в паспорте. Об этом говорится в пресс-релизе Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе исследования специалисты сервиса опросили 46 тысяч путешественников, большинство из которых рассказали, что с такой проблемой чаще всего сталкивались семьи с маленькими детьми. Загранпаспорт своему ребенку родители делают в грудном возрасте, а летают с ним в течение всего срока действия, то есть десять лет.

«Однажды в Ростове погранконтроль не пропускал ребенка. На фото ему было полгода, а в жизни уже два. Сказали, он же на фото у вас лысый и с прищуренными глазами, а у вас вот кучерявая блондинка с голубыми глазами», — рассказала участница опроса. «Делали дочке паспорт, когда ей было четыре месяца, естественно каждый раз к ней масса вопросов и в большинстве своем в Москве, а не за границей», — поделилась историей другая.

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Однако сотрудники таможни не узнавали по фотографии и взрослых пассажиров, в основном женщин, так как они часто меняют свой имидж. «Однажды вызывали главного, и тот, глядя на меня минут 15, задавал различные вопросы. В конце опроса заставил собрать волосы в хвост и повернуться в профиль», — поведала путешественница. Кроме того, некоторых туристов просили предоставить дополнительные документы, например, водительское удостоверение или второй паспорт, чтобы сравнить фотографии.

Также несколько путешественниц вспомнили неудобные вопросы от сотрудников таможни. Одну девушку в московском аэропорту спросили: «А вы губы накачали, да?» Другой девушке задали подобный вопрос на выезде из Грузии: «Вы специально сделали брови тонкими?»

С проблемами на паспортном контроле сталкивается и мужская половина. Так, один пассажир получил паспорт в 16 лет, а поехал по нему в 21 год, то есть на фото он «худенький мальчик, а в жизни — упитанный парень. В итоге не пустили на гастроли с группой».

В январе 2019 года британская туристка прошла несколько пунктов паспортного контроля с документами своей дочери, которая моложе ее на 28 лет. 58-летняя женщина отправилась в круизное путешествие с друзьями и только в день поездки обнаружила, что случайно перепутала свой паспорт с паспортом дочери. Несмотря на это, она решила не отменять тур и посмотреть, заметят ли пограничники ошибку.

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