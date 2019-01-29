Туристка надула пограничников и отправилась в круиз с чужим паспортом

Британская туристка прошла несколько пунктов паспортного контроля с документами своей дочери, которая моложе ее на 28 лет. Об этом сообщает The Sun.

58-летняя Анита Тернер отправилась в круизное путешествие с друзьями и только в день поездки обнаружила, что случайно перепутала свой паспорт с паспортом дочери. Несмотря на это, она решила не отменять тур и посмотреть, заметят ли пограничники ошибку.

Сначала Тернер разрешили подняться на борт корабля, следовавшего из Дувра (Англия) в Кале (Франция). Подмены не обнаружили и пограничники Бельгии. Анита думала, что на обратном пути в Англию обман обязательно раскроют, но ее пропустили и там. По ее словам, английский пограничник даже помахал ей рукой после того, как тщательно рассмотрел ее снимок в паспорте.

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«Мы не могли в это поверить. Мы не думали, что мне сойдет это с рук. Если страна так просто может такое допустить, это просто посмешище. Что происходит с миром, если я так легко могу путешествовать по паспорту моей дочери?» — возмутилась Тернер.

В октябре 2018 года семья из Великобритании не смогла отправиться в свадебное путешествие из-за того, как собака сгрызла один из паспортов. Поездка обошлась Даниэлю и Тиа Фартинг в четыре тысячи фунтов стерлингов. Они летели в Индонезию 16 часов, но сразу отправились домой, поскольку сотрудники аэропорта развернули их на границе из-за испорченного паспорта Даниэля.

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