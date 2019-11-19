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Названы самые популярные у россиян маршруты поездов на Новый год

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Самыми востребованными железнодорожными направлениями на новогодние праздники среди жителей России оказались поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Об свидетельствуют результаты исследования специалистов сервиса путешествий «Туту.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Также в десятку наиболее популярных маршрутов вошли поезда, следующие из столицы в Саратов, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Петрозаводск, Белгород и Владимир.

Отмечается, что направления из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород держатся в числе лидеров уже третий год подряд. В свою очередь, особую популярность в текущем году начинают набирать маршруты Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Симферополь.

Среди самых востребованных у пассажиров направлений за границу оказались поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, Брест, Таллин, Хельсинки, Ригу и Гродно.

Кроме того, аналитики выяснили, что по сравнению с прошлым годом средние цены по всем направлениям в целом выросли на два процента, по России — на три процента (около 2,7 тысячи рублей в одну сторону), а стоимость билетов на поезда за границу, наоборот, снизилась на три процента (4,7 тысячи рублей).

В сентябре сообщалось, что Белоруссия и страны Балтии стали самыми дешевыми зарубежными направлениями на Новый год при раннем бронировании. В тройку самых дешевых направлений вошли Минск, Рига и Вильнюс, а четвертое место занял армянский Гюмри.

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