Найден способ сэкономить на путешествиях в Новый год

Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales рассказали, что сэкономить на новогодних путешествиях можно при бронировании билетов в октябре. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Так, например, в октябре можно максимально выгодно приобрести авиабилеты в Японию, заплатив за них в среднем 25 804 рубля (на 30 процентов дешевле, чем в ноябре). Кроме того, в ноябре на четверть подорожают билеты в Тунис, а в октябре они доступны в среднем за 31 172 рубля.

Также в октябре у туристов есть возможность забронировать перелет в Швецию за 14 тысяч рублей, а со следующего месяца цены на такую поездку увеличатся на 20 процентов.

Вдобавок путешественники могут сэкономить в пределах 15 процентов на поездках в Таиланд, Италию и Армению, купив такие авиабилеты в октябре. Помимо этого, эксперты прогнозируют повышение цен до 10 процентов в ноябре на билеты в Германию, Францию, Испанию, на Мальту и в США.

Ранее в сентябре специалисты Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать авиабилеты. В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе.

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